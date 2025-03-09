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Burdur'da oğlunun iş yerinde çalışanlarla tartıştı: Havaya ateş açtı

Burdur'da oğlunun iş yerinde çalışanlarla tartıştı: Havaya ateş açtı Kent merkezindeki oğlunun iş yerine gelerek çalışanlarla tartışan ve ardından kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.