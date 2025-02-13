Burdur'da polisten kaçarken 4 araca çarpan sürücü yakalandı

AA & Ensonhaber
Burdur'da polis ekiplerinin dur ihtarında bulunduğu sürücü A.Y. (29), otomobiliyle kaçmaya başladı.
Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sırasında Akkanat Sokak'ta, Fevzi Paşa ile Rıza Doğru caddelerinde park halindeki 4 araca çarpan otomobil, Antalya-Isparta kara yolundan çıktı.
LASTİKLERİ PATLADI
Kışla uygulama noktasında lastikleri patlayan otomobilden inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tarlada yakalanan ve çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.
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