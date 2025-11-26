Burdur'da ters şeritten giderken otomobile çarpıp kaçtı: Yakalanan sürücü, gazetecilere sitem etti Ters yönden yaklaşık 10 kilometre ilerleyen ve bir araca da zarar veren kamyonun sürücüsü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekme kardeşim ayıp oluyor valla" diyerek tepki gösterdi. Otomobilinde zarar oluşan sürücünün, kamyon sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Burdur'da Burdur-Antalya kara yolunda saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. idaresindeki kamyon, Büğdüz kavşağından ana yolda ters şeride girdi. OTOMOBİLE ÇARPIP, DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ Kamyon, Antalya kavşağına kadar yaklaşık 10 kilometre ters şeritten ilerledi. Bu esnada kamyon sürücüsü bir otomobile çarparak durmadan yoluna devam etti. SÜRÜCÜYE YAPILAN KONTROLDE ALKOL KULLANMADIĞI TESPİT EDİLDİ İhbar üzerine bölgede araştırma yapan trafik polisleri tarafından kamyon güvenli bir şekilde durduruldu. Sürücüye yapılan kontrolde alkol kullanmadığı tespit edilirken, sürücü sağlık kontrolünden ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilinde zarar oluşan sürücü ise kamyon sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi. GAZETECİLERE SİTEM ETTİ Kamyon sürücü H.H. olayı görüntüleyen gazetecilere, "Çekme kardeşim ayıp oluyor valla" diyerek tepki gösterdi.

