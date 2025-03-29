Burdur'da yem karma makinesine düşen şahıs can verdi

İHA

Burdur'un Altınyayla ilçesi Çatak köyündeki evinin önünde hayvanlarına vermek üzere yem hazırlayan Ercan Canyılmaz (45), bir anlık dalgınlık sonucu ayağı kayarak yem karma makinesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Canyılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Canyılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.