Burdur'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı: Kaza anı kameraya yansıdı

- Burdur'da yolun karşısına geçen Hüsnanisa A.'ya Hüseyin Y.'nin kullandığı otomobil çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hüseyin Y. idaresindeki otomobil seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüsnanisa A.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adres sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINACAK
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde; otomobilin çarptığı yayanın metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.