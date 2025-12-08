Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı

- Uludağ'da cumartesi başlayan kar yağışı, pazar günü de devam etmiş ve kar kalınlığı 18 santimetreye ulaşmıştır.
- Hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 2 derece ölçülmüş olup, hafta boyunca kar yağışı beklenmemektedir.
- Kar yağışı nedeniyle Uludağ yolunda denetimler artmış, kış lastiği olmayan araçların ve zincir bulundurmayan sürücülerin geçişine izin verilmemektedir.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tatilcilerin ‘Beyaz Cennet’ olarak tanımladığı Uludağ'da, cumartesi gece yarısı etkili olan kar yağışı, dün gün boyu sürdü.
Bugün de yer yer aralıklarla devam eden yağışla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 18 santimetreye ulaştı.
HAFTA BOYUNCA KAR BEKLENMİYOR
Hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek ise 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.
KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLARIN ÇIKIŞINA İZİN YOK
Otellerin, sezonu aralık ayı ortasında açması beklenirken, kar yağışıyla Uludağ yolunda da denetimler arttı.
Jandarma ekipleri, Milli Park Gişeleri’nden itibaren, kış lastiği olmayan araçların Uludağ’a çıkışına izin vermedi. Sürücülerin zincirlerini de araçlarının bagajında bulundurması gerekiyor.