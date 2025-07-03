Bursa'da 100 bin dolara satmayı planladığı 22 sikke ile yakalandı İnegöl ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul'dan getirilen Bizans ve Roma dönemlerine ait, 17 bronz ve 5 altın sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri 100 bin dolara satmayı planlayan şahıs, gözaltına alındı.