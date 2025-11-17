Bursa'da 2 katlı binada yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kuştepe mevkinde, 2 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sararken bitişiğindeki 2 katlı eve de sıçradı.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Çevredeki vatandaşlar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti. Sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın, mahalleliye büyük panik yaşattı ve alevler Bursa’nın birçok noktasından görüldü.

DAR SOKAKLAR, MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Evlerin bitişik nizam olduğu ve dar sokakların bulunduğu bölgede yangını söndürmek için çok sayıda ekip görev yaptı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin binayı sardığı anlar havadan dron ile görüntülendi.