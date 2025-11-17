Bursa'da 2 katlı binada yangın

- Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 2 katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaya sıçradı.
- Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
- Yangın mahallede paniğe neden oldu ve birçok noktadan görüldü.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kuştepe mevkinde, 2 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sararken bitişiğindeki 2 katlı eve de sıçradı.
MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI
Çevredeki vatandaşlar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti. Sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın, mahalleliye büyük panik yaşattı ve alevler Bursa’nın birçok noktasından görüldü.
DAR SOKAKLAR, MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI
Evlerin bitişik nizam olduğu ve dar sokakların bulunduğu bölgede yangını söndürmek için çok sayıda ekip görev yaptı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin binayı sardığı anlar havadan dron ile görüntülendi.