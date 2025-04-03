Bursa'da dikkat çeken bir olay yaşandı.
Orhaniye ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyası olan ve 4 yıl hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkan Doğukan Y.'i yakın takibe aldı.
İstihbarat çalışması yapan ekipler, şüphelinin tatil için gittiği Uludağ'dan teleferikle döndüğü bilgisine ulaştı.
TATİL DÖNÜŞÜ POLİS KARŞILADI
Polis, hızla istasyona yönelip istasyonda nöbete başladı.
Polisin istasyonda kendisini beklediğinden habersiz olan Doğukan Y., istasyona geldiği esnada ekipleri karşısında gördü.
"DOĞUKAN GEL HADİ"
Bir süre hareketsiz kalan şüpheliyi, ekipler "Doğukan gel hadi" diyerek gözaltına alırken, şüphelinin şaşkın tavırları kameraya anbean yansıdı.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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