Haberler



3. Sayfa



Bursa'da 4 yılla aranan şüpheli tatil dönüşü polise yakalandı

Bursa'da 4 yılla aranan şüpheli tatil dönüşü polise yakalandı Tatil yapmak için Uludağ'a giden 45 ayrı dosyadan 4 yılla aranan firari, teleferikle döndüğü sırada polise yakalandı. O anlar kameraya yansırken polisin ""Doğukan gel hadi polis" sözleri dikkat çekti.