Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, güvenlik görevlilerince aranan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan 24 yaşındaki Yonca S. için düğmeye bastı.
SUÇ MAKİNASININ İZİ BULUNDU
Hırsızlık gibi suçlardan 73 ayrı suç dosyası ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli kadın, kayıtız kaldığı adreslerle izini kaybettirmişti.
Ekipler, aradıkları Yonca S.’nin Yıldırım ilçesi Yiğitler mevkiindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yaptığı bilgisine ulaştı.
PİKNİK YAPARKEN YAKALANDI
Şüpheli kadın, piknik yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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