Bursa'da ablasını rehin aldı: Kadın elinden zor kurtuldu Cezaevinden çıkarak ablasının yanına gelen şahıs, para vermediği gerekçesiyle ablasını bıçakla rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, elinden kurtulmayı başaran kadın hafif yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa’da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı...

Yıldırım ilçesinde Uşak’ta bulunan cezaevinden izne gelen Mesut A. (48), babası ile ablası N.A.’nın yaşadığı eve geldi.

Ablasını rehin aldı

Mesut A. para vermediği gerekçesiyle mahallelinin gözü önünde ablası N.A.’yı balkonda bıçakla rehin aldı.

İkna olmadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Mesut A.’yı sakinleştirmeye çalışmak için uzun süre dil döktü

Öfkeli adam, elindeki bıçakla ablasına tehditler savurdu. O sırada, Mesut A.’nın babası polis ekiplerince evden çıkarıldı.

Elinden kurtuldu

Balkon kapısını kitleyen Mesut A.’ya karşı abla N.A. soğukkanlılığını korudu. Abla N.A., Mesut A.’dan bulduğu boşlukla birlikte kendini merdivenlere atarak aşağı indi.

Arkasından gelen Mesut A., ekipleri görünce elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. Abla N.A., Mesut A.’dan kaçarken merdivenlerden düşerek hafif yaralandı.

Gözaltına alındı

Etkisiz hale getirilen Mesut A., ekiplerce gözaltına alınırken yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)