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Bursa'da acı ölüm! 2 yaşındaki çocuk merdivenlerden düştü

Bursa'da acı ölüm! 2 yaşındaki çocuk merdivenlerden düştü Bursa'da evinin merdivenlerden çıkarken boşluğa düşen 2 yaşındaki erkek çocuğu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.