Bursa'da acı ölüm! 2 yaşındaki çocuk merdivenlerden düştü

İHA
Bursa'da yaşanılan kaza, ölümle sonuçlandı..
Sakarya Mahallesi Millet Sokak’ta gerçekleşen olayda, ikinci kattaki evlerinin merdivenlerine çıkan 2 yaşındaki erkek çocuğu, bir anda merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Kimliği bulunmayan ve resmi kayıtlarda ismi çıkmayan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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