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Bursa’da açık bagajda tehlikeli yolculuk

Osmangazi’de bir otomobilin bagajında, kapısı açık şekilde seyahat eden iki kişi, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

İHA İHA
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Bursa’da trafikte yürekleri ağza getiren görüntü...

Osmangazi ilçesinde İstanbul Yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüleri, dikkat çekici bir görüntü ile karşılaştı.

KAPISI AÇIK BAGAJDA SEYAHAT ETTİLER

Aynı bölgede seyreden bir otomobilde iki kişi, aracın bagajında, kapı açık şekilde seyahat etti.

Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan kişilerin tehlikeli yolcuğu paniğe neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Bagaj kapısının da açık olduğu görülürken yolcular düşmemek için kapıya tutundu.

Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı.

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