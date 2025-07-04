Bursa’da açık bagajda tehlikeli yolculuk

Bursa’da trafikte yürekleri ağza getiren görüntü...

Osmangazi ilçesinde İstanbul Yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüleri, dikkat çekici bir görüntü ile karşılaştı.

KAPISI AÇIK BAGAJDA SEYAHAT ETTİLER

Aynı bölgede seyreden bir otomobilde iki kişi, aracın bagajında, kapı açık şekilde seyahat etti.

Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan kişilerin tehlikeli yolcuğu paniğe neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Bagaj kapısının da açık olduğu görülürken yolcular düşmemek için kapıya tutundu.

Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı.