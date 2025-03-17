Bursa'da, ahşap dekorasyon imalathanesinde yangın paniği

AA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Caddesi'nde yaşanan olayda, ahşap ev, kamelya, çardak üretimi ve satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap evden yükselen alevler paniğe yol açtı.

İŞ YERİ ÇALIŞANLARIYLA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAYA ÇALIŞAN POLİSLER ARASINDA TARTIŞMA

Ahşap evlerin alev aldığı yangında, dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, iş yeri çalışanlarıyla güvenlik önlemi almaya çalışan polisler arasında tartışma çıktı.

1 SAATLİK MÜDAHALE SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ

Yaşanan arbedenin ardından polise mukavemette bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.