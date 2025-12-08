Bursa'da alkollü çıkan kadın, polislere hakaret etti

- Bursa'da trafik kontrolü sırasında 1.96 promil alkollü çıkan M.Ü. isimli sürücü, polislere hakaret ederek olay yerinde sinir krizi geçirdi.
- Sürücünün arkadaşları durumu yatıştırmakta zorlandı ve bir tanesi arkadaşını savunmaya çalıştı.
- M.Ü., yeşil reçeteli ilaç kullandığını belirttikten sonra "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan polis merkezine götürüldü.
Polislerin sabır sınavı...
Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aracın sorgulamasının ardından sürücü 29 yaşındaki M.Ü.'ye alkol testi yapıldı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Ölçüm sonucunda sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.
TEPKİ GÖSTERDİ, RAHATSIZ ETTİ
Alkol ölçümüne itiraz eden M.Ü., polis ekiplerine yüksek sesle tepki göstermeye başladı.
Uyarılara rağmen bağırarak çevreyi rahatsız eden kadın, polis memurlarına hakaret etti.
Bu sırada araçtaki arkadaşları da alkollü sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti.
"SARHOŞUN MEKTUBU OKUNMAZ"
Olay sırasında sürücünün bir arkadaşı, polis ekiplerine "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı.
M.Ü. ise sinir krizi geçirebileceğini belirterek yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını söyledi.
Promil sınırını aşan sürücülere yönelik yasal işlem gereği, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan işlem başlatılan M.Ü., polis merkezine götürüldü.