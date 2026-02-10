Bursa'da alkollü şahıs tartıştığı arkadaşının kafatasını kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Barış K. (43) ve 4 arkadaşının evde alkol aldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından arkadaşları tarafından evden çıkarılan ve bu duruma sinirlenen Barış K., yerden aldığı taşla evin camını kırdı.

Evde bulunan Necmettin B. (50) ise ahşap saplı fırçayla Barış K.'yi kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında Necmettin B., elindeki fırça sapıyla Barış K.'nin başına defalarca vurdu.

KAFATASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Barış K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kafatasında kırıklar tespit edilen Barış K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayın şüphelisi Necmettin B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.