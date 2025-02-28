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İHA

Bursa'da kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri, ilginç anlara sahne oldu.

Gürsu ilçesine bağlı Ankara Yolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphelendikler bir otomobili durdurdu.

Araçtan inen sürücü Emre E., polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

POLİSLE PAZARLIĞA TUTUŞTU

Alkolmetreyi üflememek için polis ile pazarlığa başlayan genç, cezadan kaçmak için rolden role girdi.

Polis ekiplerinin üflemesi için ısrar ettiği genç, Oscar'lık bir performansa imza attı.

"NE OLUR ÜFLEMEYEYİM"

Polis ekiplerine "Abi alkol var, üflemeyeyim" diyen sürücü, trafik polisinin "Üflemezsen ret alacağım, 2 yıl ehliyetin gidecek" demesi üzerine, "Üflersem 6 ay değil mi. Es geçelim abi, yalvarırım gözünü seveyim. Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur" diye yalvardı.

AĞLAMA TAKLİDİ YAPTI

Trafik polisinin "Üflüyor musun son kez soruyorum, üflemezsen ret alacağım" demesiyle beraber ağlama taklidi yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üfleyen Emre E., 1.29 promil alkollü çıktı.

İşlemleri yapılmak üzere ekip aracına giden alkollü sürücü, sinirden çakmağı patlattı.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

PARA CEZASI ALDI

Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira ceza yazıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.