Bursa'da alt geçitte zincirleme kaza: 1 ölü
AA & Ensonhaber

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki alt geçitte Cenk D. yönetimindeki otomobil, çarptığı kamyonetin altına girdi.

Seyir halindeki 2 otomobilin daha karıştığı kazada Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Kazada Erol Erdem, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer otomobillerdeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

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Göktürk Sönmez
Editor