Abone ol: Google News

Bursa'da ambulansı gören sürücülerden başarılı 'fermuar sistemi' uygulaması

Osmangazi ilçesinde uyarı ışıkları açık olan ve siren eşliğinde ilerleyen ambulansı gören sürücülerin sağlı sollu olarak ambulansa yer açtığı anlar, bir vatandaş tarafından kayda alındı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 17:37
  • Bursa'da Osmangazi ilçesinde trafik yoğunluğunda, sürücüler siren eşliğinde gelen ambulansa 'fermuar sistemi' ile yol açtı.
  • Bu sistem, acil durumlarda ambulansların hızlı geçişini sağlamak için hayat kurtarıcıdır.
  • Sağlık Bakanlığı, bu farkındalığı artırmak amacıyla 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' projesini tanıttı.

Olması gerektiği gibi bir hassasiyet...

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

ZAMANLA YARIŞ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA

Ağır ilerleyen trafikte arkalarından uyarı ışıkları açık ve siren eşliğinde gelen ambulansı fark eden sürücüler, vakit kaybetmeden yolun sağına ve soluna manevra yaptı.

"Fermuar sistemi" olarak bilinen ve acil durumlarda hayat kurtaran sistemi uygulayan sürücüler, trafikte seyreden bir vatandaş tarafından kayda alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN FARKINDALIK PROJESİ

Sağlık Bakanlığı tarafından da 2024 yılında, fermuar sistemine yönelik bilinci artırmak için "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

Özellikle acil hastaya giden ve içinde hasta bulunan durumlarda, zamanla yarış içinde olan ambulans sürücülerinin işini kolaylaştıran bu sistemin uygulanması hayati önem taşıyor.

3. Sayfa Haberleri