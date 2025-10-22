Bursa'da ambulansı gören sürücülerden başarılı 'fermuar sistemi' uygulaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Olması gerektiği gibi bir hassasiyet...

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

ZAMANLA YARIŞ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA

Ağır ilerleyen trafikte arkalarından uyarı ışıkları açık ve siren eşliğinde gelen ambulansı fark eden sürücüler, vakit kaybetmeden yolun sağına ve soluna manevra yaptı.

"Fermuar sistemi" olarak bilinen ve acil durumlarda hayat kurtaran sistemi uygulayan sürücüler, trafikte seyreden bir vatandaş tarafından kayda alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN FARKINDALIK PROJESİ

Sağlık Bakanlığı tarafından da 2024 yılında, fermuar sistemine yönelik bilinci artırmak için "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

Özellikle acil hastaya giden ve içinde hasta bulunan durumlarda, zamanla yarış içinde olan ambulans sürücülerinin işini kolaylaştıran bu sistemin uygulanması hayati önem taşıyor.