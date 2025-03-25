Haberler



3. Sayfa



Bursa'da babasıyla tartışıp kullandığı kamyonu ateşe verdi

Bursa'da babasıyla tartışıp kullandığı kamyonu ateşe verdi Kestel ilçesinde, kullandığı kamyonu ateşe verip, alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere de engel olan U.C.K., polis tarafından gözaltına alındı.