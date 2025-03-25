DHA
Bursa'nın Kestel ilçesinde babasıyla tartışan U.K. (26), kullandığı kamyonu yol kenarına park edip, yanındaki çakmakla koltukları yakarak ateşe verdi.
Alevlerin yükseldiğini gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN EKİPLERCE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınıp söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine engel olmak isteyen U.C.K.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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