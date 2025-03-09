Bursa'da barışmak istediği eşini tabancayla kovaladı: Boş çıktı

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nurcan U. alışveriş yapmak üzere Cumartesi pazarına giderek gezmeye başladı.

O sırada pazardan geçen Mustafa U., denk geldiği boşanma aşamasındaki Nurcan U. ile barışmak için konuşmaya başladı.

"BENİ ÖLDÜRECEK"

İkili arasında tartışma yaşanırken, kadın eşinin çantasındaki silahı fark etti.

Kadın pazarda "Beni öldürecek" diye bağırarak kaçmaya başladı.

PAZARCILARDAN YARDIM İSTEDİ

Pazarcı esnaflarından yardım isteyen kadın, bir tezgahın altına saklanarak polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kısa süre de olay yerine gelen polis ekipleri kadını saklandığı tezgahtan çıkararak güvenli bir yere aldı.

SİLAH BOŞ ÇIKTI

Şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alınırken, üst aramasında silahın boş olduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.