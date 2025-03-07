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İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi’nde, ilginç bir kaza meydana geldi.

Yolcu dolu belediye otobüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken dalgın sürücünün kontrolünden çıktı.

Park halindeki bir kamyona arkadan çarpan otobüs, çarpmaya rağmen gaz kesmeyip kamyonu itmeye devam edince olayda 3 farklı araç daha zarar gördü.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Zincirleme kazanın meydana geldiği o anlar, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.