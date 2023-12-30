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Bursa'da beslediği köpek sağ kolunu parçaladı!

Bursa'da beslediği köpek sağ kolunu parçaladı! Hasan Z. isimli şahıs, beslediği köpeği tarafından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.