Bursa'da beslediği köpek sağ kolunu parçaladı!

İHA
Sokka köpekleriyle ilgili birçok konuyu haberlere taşıyoruz.
Ancak bu defa konu "sokak" köpeğiyle alakalı değil.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipli bir köpeğin ısırma vakası gündeme geldi.
İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Hasan Z., beslediği sırada tuttuğu Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı.
Sağ kolunu parçaladı
Köpek saldırdığı sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Köpeğinin saldırısından yaralı kurtulan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk tedavisi tamamlanan adam ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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