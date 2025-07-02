Bursa'da bir marketin kadın kasiyerine yumruklu saldırı kamerada

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir markette kasiyer olarak görev yapan Kübra A. ile kasaya gelen müşteri arasında tartışma çıktı.

Kasiyer müşteriye para üstünü fırlatınca tartışma daha da büyüdü.

KASİYERE YUMRUK ATTI

Fırlatılan paralar yere düşünce Vedat K. eğilip almak istedi, bu sırada Kübra Arıcı ise müşterinin olduğu yere tekme atarak parayı almasını engelledi.

Kavgaya dönüşen olayda öfkelenen adam, genç kıza yumruk attı.

DARP SONUCU BURNU KIRILDI

Aldığı darbe sonucu burnu kırılan genç kız, Vedat K.'den şikayetçi oldu.

Faili meçhul olayın aydınlatılması için Asayiş Büro Amirliği, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Vedat K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli tahkikat devam ederken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.