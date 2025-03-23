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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı İpekyolu Caddesi üzerinde devriye gezen gece bekçileri, bir dükkan üzerinde hareketlilik fark etti.

Bekçiler, 3 şahsın cadde üzerindeki bir büfeye girdiğini fark etti.

Şüpheliler, bekçileri görünce yaya olarak hızla kaçmaya başladılar.

2'Sİ YAKALANDI

Yaklaşık 500 metre süren kovalamaca sonucu 3 şahıstan 2'si yakalandı, 1 şahıs olay yerinden kaçtı.

90 PAKET SİGARA ÇALDILAR

Yakalanan A.H. (15) ile M.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, büfeye giren şahısların 90 paket sigara ve yiyecek çaldığı ortaya çıktı.

ÇALDIKLARINI TIRIN ALTINA SAKLADILAR

Şahıslar, çaldıkları sigara paketleri ve yiyecekler Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde bir tırın altında bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri büfede çalışma yaparken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.