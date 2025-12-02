Bursa'dan İstanbul'a çalışmaya giden gençten haber alınamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Yusuf Ülgen, çalışmak için gittiği İstanbul’da 25 gündür kayıp. Ailesi, oğullarının bulunması için yetkililer ve vatandaşlardan yardım istedi.

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Ailenin verdiği bilgilere göre Ülgen, 1.75 boyunda, esmer tenli bir genç. İstanbul’a iş için gittiği öğrenilen Ülgen’den günlerdir herhangi bir haber alınamadı. Yakınları, uzun süredir devam eden aramalara rağmen sonuç elde edilemediğini belirtti.

Aile, Yusuf Ülgen’i gören veya yerini bilen kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.