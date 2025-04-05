Bursa'da çıkan yangında 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yangında, 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybederken, 3 yaşındaki ortanca çocuk Enes D. yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Hayatını kaybeden 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki Efe D'nin cenazesi otopsi incelemesi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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