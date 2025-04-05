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Bursa'da çıkan yangında 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da çıkan yangında 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe hayatını kaybetti.