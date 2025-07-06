Bursa'da çocukları görüşmeye götürmeyen anneye 3 gün hapis

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Aykut Varol ile, tanıştıktan 6 ay sonra evlenme kararı aldığı Ceylan Varol, 9 yıllık evliliklerinden 2 çocuk sahibi oldu.

Ancak evliliklerinin üçüncüğü ayında, çiftinin evlerinde hem kız hem de erkek tarafından misafirlerin olduğu bir davette 235 bin TL değerinde altın setleri çalındı.

İki tarafta birbirini suçlayınca gerginlik yaşandı.

ÇİFT ARASINDA İPLER KOPTU

29 Ocak 2023 tarihinde ise, Aykut Varol'un annesi vefat edince gelin Ceylan Varol, iddiaya göre yalnız kalan kayınpederi için çöpçatanlık yapmak istedi.

Ancak kayınpederi için bulduğu gelin adayı hakkında araştırma yapan Aykut Varol'un yakınları, gelin adayı kadının 3 kere evlenmiş boşanmış, daha önce intihara kalkışmış ve bir kuyumcu ile dolandırıcılık suçundan davasının devam ettiğini öğrenince iki aile arasındaki ipler bir daha tamir edilmeyecek şekilde koptu.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Eşine "O kadını babamdan uzak tut" diyen Aykut Varol, ağabeyi ile yaptığı bir konuşmada, "Ne yapayım ağabey. Kadının nasıl biri olduğunu benim s... karım bir türlü anlamıyor" ifadesini kullanınca bunu duyan Ceylan Varol 21 Şubat 2021'de boşanma davası açtı.

Aykut varol bu süreçte Bursa'ya taşındı.

Dava açılmadan birkaç gün önce çiftin arasında zaman zaman gergin mesajlaşmalar yaşandı.

ATTIĞI MESAJ BAŞINA BELA OLDU

Bir gece Ceylan Varol'un "Her şeyini alacağım senin elinden" şeklinde attığı mesaja "Mezarda yersin ancak" şeklinde verdiği cevap bir sonraki duruşmada tehdit olarak algılanınca Aykut Varol hakkında evden uzaklaştırma kararı verildi. Kendine ait eve giremeyen Aykut Varol, çocukların velayeti de birinin yaşının küçük olması sebebiyle anneye verilince çocuklarını da görememeye başladı.

Hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Aykut Varol, 9 Şubat'ta gece uyuduğu sırada şahsına ait telefondan eşinin mesajları kendi telefonuna gönderdiğini, daha sonra bu mesajları ilk duruşmada delil olarak gösterip, evden uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia etti.

ÇOCUKLARI GÖRÜŞMEYE GÖTÜRMEDİ

Eşi ile arasında hiçbir şekilde bir temas, darp ya da cebir olayı yaşanmamasına rağmen 2.5 yıldır verilen uzaklaştırma kararlarıyla tapulu evinden ve çocuklarından uzak tutulduğunu iddia eden Aykut Varol'a mahkeme her ayın birinci cumartesi ve pazarı ile üçüncü cumartesi ve pazar günlerinde çocuklarıyla görüşme izni verdi.

İddiaya göre Ceylan Varol, 10 Ocak 2024 tarihinden sonra çocukları görüşmeye götürmemeye başladı. Çocuklarını görmek için araması üzerine eşinin "Bir daha çocukları göremeyeceksin" şeklinde sesli mesaj gönderdiğni iddia eden Aykut Varol, Adli Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek durumu anlattığını belirtti.

ANNEYE 3 GÜN HAPİS CEZASI

Anne çocukları teslim bürosuna getirmesi için aranmasına rağmen getirmemeye devam edince hakkında 10'un üzerinde tutanak tutuldu.

Tutanakları inceleyen Bursa 4. Aile Mahkemesi tarafından anne Ceylan Varol'a "çocuklarla kişisel iletişime muhalefet" suçundan 3 gün disiplin hapsi cezası verildi.

Anne, babanın isteği üzerine bir sonraki görüş günü çocukları götürünce mahkeme hapis cezası kararını bozdu.