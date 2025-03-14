Bursa’da dilenciler arasında yer kavgası

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Çarşamba Mahallesinde ilginç anlar kayda alındı..

Olayda, dilenmek için çocuklarıyla dışarı çıkan dilenciler, beğendikleri yeri paylaşamadı.

KAVGAYA TUTUŞTULAR

Beğendikleri yeri paylaşamayan dilenciler arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

YER KAVGASI KAMERALARA YANSIDI

Kavgaya tutuşan dilencileri çevredekiler ayırdı.

Dilencilerin yer kavgası anbean kayda alındı.

Ayrıca, o anları kayda alan bir vatandaş ise zabıta ekiplerini göreve davet etti.