Bursa’da dilenciler arasında yer kavgası

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Çarşamba Mahallesinde ilginç anlar kayda alındı..
Olayda, dilenmek için çocuklarıyla dışarı çıkan dilenciler, beğendikleri yeri paylaşamadı.
KAVGAYA TUTUŞTULAR
Beğendikleri yeri paylaşamayan dilenciler arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
YER KAVGASI KAMERALARA YANSIDI
Kavgaya tutuşan dilencileri çevredekiler ayırdı.
Dilencilerin yer kavgası anbean kayda alındı.
Ayrıca, o anları kayda alan bir vatandaş ise zabıta ekiplerini göreve davet etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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