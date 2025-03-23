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Bursa'da dilenciler para sayarken yakalandı

Bursa'da dilenciler para sayarken yakalandı İnegöl ilçesinde dilencilik yaparak para toplayan iki kadın, topladıkları paraları bir köşeye gizlenip sayarken görüntülendi. Zabıta ekipleri, kadınları bulmak için çalışma başlattı.