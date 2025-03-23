DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, duygu sömürüsü yaparak insanlardan para isteyen iki kadın, topladıkları paraları bir köşeye gizlenip sayarken görüntülendi.
O anlar, çevredekilerin dikkatini çekti.
DİLENCİLERİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bir caminin önünde gizlice para sayan kadınları çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntüler üzerine zabıta ekipleri, kadın dilencileri bulmak için çalışma başlattı.
DİLENCİLERE YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILDI
Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sokaklarda ve cami önlerinde dilencilik yapanlara karşı denetimlerini sıklaştırdı.
Denetimler kararlılıkla sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış