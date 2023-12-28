Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

DHA
Bursa'nın İznik ilçesi Yenişehir yolunda Olcay Akçay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücü Akçay, hurdaya dönen otomobilde sıkışırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Akçay, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Akçay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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