Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da eğitim uçuşu sırasında facianın kıyısından dönüldü...

Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yapan özel bir uçuş okuluna ait olan eğitim uçağı, eğitimin sona ermesiyle dönüş yaptı.

Uçak piste iniş esnasında piste temas ettiğinde iniş takımları kırıldı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Olayın ardından sağlık ekipleri ve havalimanı güvenlik görevlileri hızla olay yerine intikal etti.

Eğitmen pilot ve pilot adayı, kazayı şans eseri yara almadan atlatsa da kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.