Bursa'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

DHA
Alanyurt'tan İnegöl istikametine giden Yasin Ü. yönetimindeki hafif ticari araç, Metal Sanayi Kavşağı'nda dönüş yapmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Savrulan araç, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal K. yönetimindeki 16 GMS 60 plakalı otomobile çarptı.
EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasin Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Yasin Ü.'nün ehliyetsiz olduğunu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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