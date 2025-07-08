Bursa'da ehliyetsiz sürücünün babası ile trafik polisleri arasında arbede yaşandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları otomobilin sürücüsü E.S.'nin ehliyetsiz araç kullandığını tespit etti.

E.S. ile araç sahibi babası Z.S.'ye ceza yazıldı.

BABASI, POLİSLE TARTIŞTI

Oğlu haber verince uygulama noktasına gelen Z.S., polis memurları ile tartıştı.

Uyarılara rağmen tepkisine devam eden Z.S., kadın polis memurunun koluna vururken, kendisini engellemeye çalışan polis memurunu da itekledi.

BİBER GAZINDAN ETKİLENİP ÇIĞLIK ATTI

Yere düşmekten son anda kurtulan polis memuru, Z.S.'yi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, ehliyetsiz sürücü E.S.'nin de biber gazından etkilendiği ve çığlık atıp, "Yandım, yandım" dediği görüldü.

"DEVLETİN MEMURU VURULUR MU?"

Bir vatandaşın da yaşananlara tepsi gösterip, "Ağabey ne yapıyorsunuz, devletin memuruna vurulur mu?" dediği duyuldu.

Gözaltına alınan Z.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.