Bursa'da eski milli futbolcunun evinde yangın Eski milli futbolcu Faruk Yiğit'in Bursa'daki 2 katlı evinin giriş katında yangın çıktı. Evde kiracı olan Suriye uyruklu kadın ile 2. katta oturan kadın komşusu dumandan etkilendi.

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DHA

Bugün saat 12.00 sıralarında, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski milli futbolcu Faruk Yiğit’e ait 2 katlı evin giriş katında, Suriyeli ailenin oturduğu dairede yangın çıktı.

4 kişilik aile son anda kaçtı, mahsur kalan komşularını itfaiye kurtardı

4 kişilik aile, son anda alevleri fark ederek evden çıkarken, bir kadın dumandan etkilendi. Üst katta oturan başka bir kadın da duman nedeniyle merdivenlerden inemeyince terasa çıktı. Dumandan etkilenen kadını da itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)