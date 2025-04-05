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DHA

Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan dönerciden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen E.E. (20), iddiaya göre alacaklarını tahsil etmek için 3 arkadaşı ile eski iş yerine gitti.

İş yeri sahibi S.K. ile E.E. arasında tartışma çıktı.

Çevredeki esnafın da dahil olması ile kavga büyüdü.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS HAVAYA ATEŞ ETTİ

Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri havaya ateş açarken şüpheliler de gözaltına alındı.

Taraflar verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmazken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.