Bursa'da esrarengiz ölüm: Evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gelen sesler üzerine çevredekiler dışarı çıktı.

Komşuları, Asım Uğur'un kanlar içinde evinin önünde yerde görünce 112 ekiplerine bilgi verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Asım Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi.

NEDEN ÖLDÜĞÜ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile ayakta durmakta zorlanırken, Asım Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince tahkikat başlatılan olayın kesin sebebi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek.