Bursa'da firari hükümlü, pencereden kaçmak isterken yakalandı

İHA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C.'nin izini sürdü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda firari hükümlünün Akhisar Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi.

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonda, yakalanacağını anlayan F.C. pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak kaçış girişimi uzun sürmedi ve polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.