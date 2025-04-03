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İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı.

Patlama sonrasında bir anda yangın çıktı.

ALEVLER EKİPLERCE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

PATLAMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dumandan etkilenen iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.