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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

1 SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Geri dönüşüm tesisinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.