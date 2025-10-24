Bursa'da geri manevra yapan sürücü, yayayı yola savurdu

- Bursa Nilüfer'de sürücünün geri manevra yaparken çarptığı yaya yere düştü.
- Sürücü, frene basarak hemen yardıma koştu ve yayanın durumu iyi.
- Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dikkatsiz sürücü, ortalığı birbirine kattı...
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yaşanan kazada, park halindeki aracını geri manevra ile çıkarmak isteyen sürücü, arkasında duran bir yayaya çarptı.
ARACI ÇIKARIRKEN YAYAYA ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, kısa süreli panik yaşadı.
Durumu fark eden sürücü, hemen frene basarak aracı durdurdu ve yaralıya yardım etmek için yanına gitti.
CİDDİ BİR YARALANMA OLMADI
Şans eseri kazada, yayada ciddi bir yaralanma olmadı.
O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.