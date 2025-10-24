Abone ol: Google News

Bursa'da geri manevra yapan sürücü, yayayı yola savurdu

Nilüfer'de park halindeki aracını çıkarmaya çalışan sürücü, caddede duran yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere savruldu, sürücü ani fren yaparak yayanın yardımına koştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 13:43
  • Bursa Nilüfer'de sürücünün geri manevra yaparken çarptığı yaya yere düştü.
  • Sürücü, frene basarak hemen yardıma koştu ve yayanın durumu iyi.
  • Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dikkatsiz sürücü, ortalığı birbirine kattı...

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yaşanan kazada, park halindeki aracını geri manevra ile çıkarmak isteyen sürücü, arkasında duran bir yayaya çarptı.

ARACI ÇIKARIRKEN YAYAYA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, kısa süreli panik yaşadı.

Durumu fark eden sürücü, hemen frene basarak aracı durdurdu ve yaralıya yardım etmek için yanına gitti.

CİDDİ BİR YARALANMA OLMADI

Şans eseri kazada, yayada ciddi bir yaralanma olmadı.

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

