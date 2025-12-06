İstanbul'da motosikletin çarptığı küçük çocuk ağır yaralandı

- İstanbul Fatih'te annesinin elini bırakan çocuk, yola çıkarak motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.
- Motosiklet sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçarken, çocuk hastaneye kaldırıldı.
- Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt'ta bir caddede annesiyle birlikte yürüyen çocuk, karşıya geçecekleri sırada annesinin elini bırakıp, bir anda yola çıktı.
Bu esnada seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, fark etmeyip hızla çocuğa çarptı.
MOTOSİKLETLİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken motosiklet sürücüsü ise durmayıp olay yerinden uzaklaştı.
AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yola atlayan çocuğa motosikletlin hızla çarpıp savurduğu ve sürücünün durmayarak kaza yerinden kaçtığı görülüyor.