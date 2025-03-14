Bursa'da gül serasında yangın çıktı

AA
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gemiç Mahallesi yakınında Aynur S.'ye ait gül serasında yangın çıktı.
Paketleme bölümünde çıkan sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede serayı sardı.
YANGINA MÜDAHELE EDİLDİ
Alevleri fark eden seradaki tarım işçileri, dışarı çıkıp durumu yetkililere bildirdi.
Yangına ilk olarak işletmenin hemen yakınındaki bir fabrikanın itfaiye aracıyla müdahale edildi.
BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Alevler, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Yangında serada büyük hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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