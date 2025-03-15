AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Cerrah Mahallesi istikametine seyreden özel halk otobüsü sürücüsü Ahmet D., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otobüs, karşı istikamette ilerleyen Cemil Ö. (60) idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
1 YARALI
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücüye ilk müdahale, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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