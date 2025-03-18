Bursa'da iftar saati sürücüler arasında yol verme kavgası

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde, saat 19.00 sıralarında pes dedirten görüntüler kayda alındı.
Olayda, araç sürücüleri arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDILAR
Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İftar saati sürücüler birbirine girdi.
Kavgada sürücüler ve yolcular birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.
KAVGA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN ARAYA GİRMESİYLE SON BULDU
Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sona ererken, şahıslar araçlarına binip yollarına devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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