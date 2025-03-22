Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, 1. sınıf öğrencisi iki çocuk arasında kavga çıktı.

Kavga sonrası bir anne okula gelerek, oğluyla kavga eden 6,5 yaşındaki H.Ç’yi okul içinde darbetti.

DARBE ALAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Küçük çocuk, kafasına ve yüzüne aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

H.Ç.’nin annesi M.Ç. ise, "Oğlum halen şokta. Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzüne vurulmuş ve boğazı sıkılmış." diyerek yaşananları anlattı.

Darp raporu alan aile, "Şikayetçiyiz, adalet bekliyoruz." dedi.

AİLELERDEN KARŞILIKLI ŞİKAYET

Olay sonrası her iki aile de birbirinden şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.