İHA
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, 1. sınıf öğrencisi iki çocuk arasında kavga çıktı.
Kavga sonrası bir anne okula gelerek, oğluyla kavga eden 6,5 yaşındaki H.Ç’yi okul içinde darbetti.
DARBE ALAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Küçük çocuk, kafasına ve yüzüne aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
H.Ç.’nin annesi M.Ç. ise, "Oğlum halen şokta. Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzüne vurulmuş ve boğazı sıkılmış." diyerek yaşananları anlattı.
Darp raporu alan aile, "Şikayetçiyiz, adalet bekliyoruz." dedi.
AİLELERDEN KARŞILIKLI ŞİKAYET
Olay sonrası her iki aile de birbirinden şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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