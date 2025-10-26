Bursa'da kamyonet, köprü demirlerine saplandı

- Bursa'da Kadir K.'nın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak köprü demirlerine saplandı.
- Sürücü hafif yaralanarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Polis, kazanın nedenini araştırıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Orhangazi-İznik karayolu eski Mezbahane köprüsü girişinde, Orhangazi yönünden İznik istikametine gitmekte olan Kadir K. (28) idaresindeki 27 BNG 36 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak köprü demirlerine saplandı.
DERE YATAĞINA UÇMAKTAN KURTULDU
Kamyonet, dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan sürücü Kadir K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde tahkikat başlattı. Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.