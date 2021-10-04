Hırsızlık yapan şüpheli, market içerisine kilitlendi. Kapının önünde toplanan vatandaşların polise ihbar etmesi ile camı kırarak kaçan şahıs gözden kayboldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan markete giren bir şahsın şüpheli hareketleri, kadın kasiyerin gözünden kaçmadı.

Müşteriyi takibe alan personel, kaşar peynirin çalınmasıyla olaya müdahale etti ve hızlıca koşarak şüpheliyi içeri kilitledi.

VATANDAŞLAR SOPAYLA BEKLEDİ

Yaşanan olayın üzerine kadın çalışanın çevredekilere seslenmesi ile olay yerine, çok sayıda eli sopalı vatandaş geldi.

Market önünde hırsızın kaçmaması için önlemler alınırken yaşanan olay, polis ekiplerine bildirildi.

Bursa'da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi ViDEO

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bunun üzerine camı kırarak kaçan hırsız, kısa sürede gözden kayboldu.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlatılırken, hırsızın o anları kameraya saniye saniye yansıdı.



