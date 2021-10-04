Euro
10.3053
0.36%
Dolar
8.8676
0.14%
Altın
500.07
-0.27%
Borsa
1.404
0.19%
Bitcoin
419.972
0.85%
EXEN Coin
20.47
3.33%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Bursa'da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi

    Hırsızlık yapan şüpheli, market içerisine kilitlendi. Kapının önünde toplanan vatandaşların polise ihbar etmesi ile camı kırarak kaçan şahıs gözden kayboldu.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan markete giren bir şahsın şüpheli hareketleri, kadın kasiyerin gözünden kaçmadı.

    Müşteriyi takibe alan personel, kaşar peynirin çalınmasıyla olaya müdahale etti ve hızlıca koşarak şüpheliyi içeri kilitledi.

    VATANDAŞLAR SOPAYLA BEKLEDİ

    Yaşanan olayın üzerine kadın çalışanın çevredekilere seslenmesi ile olay yerine, çok sayıda eli sopalı vatandaş geldi.

    Market önünde hırsızın kaçmaması için önlemler alınırken yaşanan olay, polis ekiplerine bildirildi.

    Bursa'da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi ViDEO

    YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Bunun üzerine camı kırarak kaçan hırsız, kısa sürede gözden kayboldu.

    Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlatılırken, hırsızın o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

    Bursa da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi #1

    Bursa da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi #2

    Bursa da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi #3

     

    Bursa da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi #4

    Bursa da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi #5

    Bursa da kaşar peyniri çalan hırsız markete kilitlendi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir