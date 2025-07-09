Bursa'da kaskı sayesinde ölümden kurtuldu

Yalova-Bursa kara yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Furkan İlmen idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki tıra yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulup metrelerce sürüklenirken motosikletten düşen Yasin Güney'in başı, tırın altına girerek sıkıştı.
TIRIN ALTINDA BEKLEDİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başında kask takılı olan Güney, sağlık ekiplerinin gelişini tırın altında bekledi.
KURTARILDI
Kask sayesinde ölümden dönen Güney, tırın kendi içindeki mekanizma ile yerden yükseltilmesiyle kurtarıldı.
İlmen ile Güney, kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.