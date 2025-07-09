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Bursa'da kaskı sayesinde ölümden kurtuldu

Park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü Furkan İlmen savrulup yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Güney düşerek tırın altına girdi. Başı tırın altında sıkışan Güney, kask sayesinde ölümden döndü.

DHA DHA
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Yalova-Bursa kara yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Furkan İlmen idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki tıra yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulup metrelerce sürüklenirken motosikletten düşen Yasin Güney'in başı, tırın altına girerek sıkıştı.

TIRIN ALTINDA BEKLEDİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başında kask takılı olan Güney, sağlık ekiplerinin gelişini tırın altında bekledi.

KURTARILDI

Kask sayesinde ölümden dönen Güney, tırın kendi içindeki mekanizma ile yerden yükseltilmesiyle kurtarıldı.

İlmen ile Güney, kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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