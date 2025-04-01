Bursa'da kayıp şahsın cesedi bulundu

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, Karaağaç Caddesi'ndeki bir parkta yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü.

Şahsın sağlık durumundan endişe eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYIP OLARAK ARANIRKEN CESEDİ BULUNDU

Şahsın, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kimlik tespitinde ölen kişinin, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kayıp başvurusu üzerine 4 gündür aranan Keskin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.